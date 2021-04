accident : बेकरी संचालक अतुल वेकरिया की मुश्किल बढ़ी, हो सकती है फिर गिरफ्तार



- न्यू सिविल अस्पताल की रिर्पोट में हुई शराब पीने की पुष्टी

- वेसू में तेज रफ्तार कार से दो स्कूटरों को उड़ाने का मामला

- Confirmation of drinking in the report of New Civil Hospital

- The case of flying two scooters with a high speed car in Vesu