OMG : थाने से फोन गया तब बैंक ने ग्राहक को रुपए लौटाए !



- एटीएम में रुपए निकले नहीं और हो गई थी ट्रांंजेक्शन की एन्ट्री

- शुरू में गलती से इनकार कर रहे बैंककर्मी बाद में बदल गए

When the phone rang from the police station, the bank returned the money to the customer in surat !

- Money did not come out in ATM and transaction entry was done

- Initially denied bankers later changed in surat