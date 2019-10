Surat News; 150वीं जयंती पर याद किए गए बापू

महात्मा गांधी के सत्य, अंहिसा के विचारों को प्रासंगिक बताते हुए स्वच्छता के प्रति उनके आग्रह को जीवन में अपनाने का आह्वान किया गया

स्वच्छता अभियान में बेहतर कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित

