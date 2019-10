Surat News; आयुष्मान कार्ड के रिन्यूअल तक लाभ की सेवाएं बंद

दमण. स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड की सेवाएं स्थगित की गई हैं। इन कार्ड के रिन्युअल के बाद फिर से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। दमण में 1 अक्टूबर से जनआरोग्य के आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन के कार्य रुक गए हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं।

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार आयुष्मान योजना के कार्ड का रिन्युअल का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। दमण में ग्राम पंचायतों और सब सेन्टर पर रिन्यूअल का कार्य चलेगा। इसके साथ जो आर्थिक गणित के सर्वे में आते हैं उनका भुगतान यूटी प्रशासन करेगा। उनको बायोमेट्रिक देने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उनको भी अपना कार्ड रिन्युअल कराना होगा। अक्टूबर से नवम्बर तक इसके रिन्युअल का कार्य चलेगा। बताया गया कि प्रधानमंत्री की जनआरोग्य योजना के कार्ड समय पर रिन्युअल किया जाना था, ताकि किसी मरीज को इलाज एवं ऑपरेशन के लिए इंतजार नही करना पड़े। इसके साथ बीपीएल परिवारों के पैसे जो यूटी प्रशासन को जमा कराने हंै उसको जल्द ही जमा करवाकर रिन्युअल करवाना चाहिए। बीमा एजेंसी भी इस बार शुल्क बढ़ाने के मूड में है और भारत सरकार वर्तमान राशि पर ही बीमा देना चाहती है। उल्लेखनीय है कि दमण-दीव में 22 हजार से अधिक परिवार इस योजना में शामिल हंै और एक वर्ष में 6 हजार से अधिक लोगों ने इस योजना से अपना इलाज कराया है।

