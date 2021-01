गूगल अर्थ से लोकेशन देख कर चोरी करने वाली बंगाली गैंग के पांच गिरफ्तार



- चार वर्षो में सूरत समेत गुजरात में 50 से अधिक चोरी की वारदात कबूली

- सूरत में छह समेत दस वारदातों में भी लिप्त

- In last four years confessed more than 50 theft cases in gujarat

- Also involved in ten incidents including six in Surat