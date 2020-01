बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नाम पर ठगी का फंडा

खेरगाम. तहसील में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत दो लाख की सहायता मिलने की अफवाह उड़ाकर ठगों ने हजारों फार्म बेच दिए। इसे सच मानते हुए लोग पोस्ट ऑफिसों से यह फार्म भरकर दिल्ली भेज रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के मना करने के बाद भी पोस्ट आॉफिसों में ग्रामीणों की लंबी लाइन देखी जा रही है। दस दिनों से सोशल मीडिया में एक फार्म वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि आठ से 22 वर्ष तक की बेटियों को केन्द्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के तहत दो लाख नकद की सहायता दे रही है। इस फार्म को लेने के लिए जगह-जगह लाइन लगनी शुरू हो गई। 30 रुपए के फार्म के साथ बेटी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, स्कूल का दाखिला, माता पिता का आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर भरकर केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तक इसे भेजनेे के लिए पोस्ट ऑफिस में हजारों की संख्या में लोग दिल्ली पोस्ट करने के लिए पहुंचने लगे। सरपंच ने भी इसे सही मानकर लोगों के फार्म पर मुहर का सिक्का लगा दिया।

