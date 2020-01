SCAM : एक ही नम्बर की दो कारों पर क्यों मौन है आरटीओ अधिकारी ?

Big scam in Surat RTO 2020

- लंबे समय से है जानकारी फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे है अधिकारी, आखिर किसको कार्रवाई से बचाने की हो रही है कोशिस ? - सूरत आरटीओ में बड़ा घोटाला - Why are RTO officers silent on two cars of the same number? Information is there for a long time, yet the officer are not active, after all, who is trying to save them from action?