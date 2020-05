lockdown : गांव जाने की जिद कर रही पत्नी को उतारा मौत के घाट

covid19 in surat : खूनी बनी मजदूर की लाचारी !

- लिम्बायत क्षेत्र में हुई घटना, आरोपी श्रमिक को लिया हिरासत में

lockdown : Bihari worker killed her wife who wanted to go village in surat

covid19 in surat: helplessness laborer being murderer !

- Incident in Limbayat area, accused worker taken into custody