Crime News : रात को बाइकर्स ने महिलाओं पर कर दी कई राउंड फायरिंग

वापी. चणोद कॉलोनी में शनिवार देर रात को बाइक सवार दो बदमाशों ने घर में घुसकर दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी । इस घटना से आसपास के लोग सहम गए। घटना रात करीब 9.30 बजे चणोद कॉलोनी महाकाली मंदिर के पास घटित हुई। बिना नंबर की बाइक पर आए दोनों बदमाशों ने घर में घुसकर रेखाबेन और अनीता नामक महिला के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई । घटना को अंजाम देकर बेखौफ बदमाश फरार हो गए। आसपास के लोगों के अनुसार 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई गई थी। घटना का पता चलते ही पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। बदमाशों को पकडऩे के लिए नाकेबंदी भी करवाई गई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक बदमाश पुलिस की पहुंच से दूर थे ।इस घटना के बाद आसपास के विस्तार में रहने वाले लोग भी सहम गए है।

बताया गया है कि इसमें से एक महिला कुछ दिन पहले ही यहां आई थी। घटना के समय दोनों महिलाएं घर में अकेली थी। पुलिस ने घटनास्थल से खाली कारतूस भी बरामद किए हैं।

