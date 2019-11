BJP NEWS: लम्बी चली सुनवाई प्रक्रिया, दावेदारों ने कहा- मैं हूं सक्षम

सूरत. भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे में बदलाव के लिए संगठन चुनाव प्रक्रिया में गुरुवार का पूरा दिन गहमागहमी से भरा रहा। सूरत महानगर के अठवालाइंस में सर्किट हाउस परिसर में दक्षिण गुजरात के भाजपा पदाधिकारियों व अध्यक्ष पद के दावेदारों की चहलकदमी होती रही और प्रदेश से आए निरीक्षकों ने बारी-बारी से दावेदार व अपेक्षित पदाधिकारियों को सुना। सभी दावेदारों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा मजबूती से रखा और यह प्रक्रिया सुबह से रात तक चलती रही।

भाजपा संगठन की चुनाव प्रक्रिया में निचले वार्ड स्तर पर बदलाव के बाद अब शहर व जिले में नए सिरे से सांगठनिक ढांचा खड़ा करने की तैयारियां जारी है। इन्हीं तैयारियों के तहत गुरुवार को महानगर के सर्किट हाउस परिसर में सूरत समेत दक्षिण गुजरात के आठ जिलों के पार्टी पदाधिकारियों व दावेदारों की सुनवाई प्रक्रिया आयोजित की गई। सुनवाई के लिए निरीक्षक के रूप में गुजरात सरकार के मंत्री कौशिक पटेल व गणपतसिंह वसावा के अलावा भाजपा के प्रदेश महामंत्री भरतसिंह परमार मौजूद रहे।

सुनवाई प्रक्रिया में दक्षिण गुजरात के नर्मदा, भरुच, तापी, सूरत जिला व महानगर, नवसारी, वलसाड व डांग जिले के अपेक्षित पार्टी पदाधिकारियों व अध्यक्ष पद के दावेदारों को निरीक्षक मंडल ने बारी-बारी से सुना। इस दौरान महानगर व जिला इकाई के अध्यक्ष पद के दावेदारों से निरीक्षकों ने आवेदन भी भरवाए, जिन्हें वे बाद में भाजपा हाइकमान के समक्ष रखेंगे।



शाम को आया सूरत का नम्बर



सर्किट हाउस में गुरुवार को दो सत्र में सुनवाई प्रक्रिया चली और इसमें सुबह से दोपहर वलसाड उसके बाद नवसारी और फिर सूरत जिला तथा डांग जिला इकाई के दावेदारों को सुना गया। इसके बाद दूसरे सत्र की शुरुआत सूरत महानगर से हुई जो कि काफी लम्बी चली। सूरत महानगर के बाद तापी, भरुच व नर्मदा इकाई के दावेदारों की सुनवाई पूर्ण होते-होते रात हो गई। सभी नामों पर लम्बी चर्चा के बाद अगले दिनों में इसकी जानकारी प्रदेश मुखिया को सौंप दी जाएगी।



नामों पर बंटे अपेक्षित पदाधिकारी



सूरत महानगर इकाई के अध्यक्ष पद के दावेदारों के समर्थन में अपेक्षित पदाधिकारी सांसद, विधायक व अन्य बंटे-बंटे से नजर आए। वहीं, अध्यक्ष पद के दावेदारों की सूची में मौजूदा अध्यक्ष नितिन ठाकर, पूर्व विधायक अजय चौकसी, पूर्व महापौर निरंजन झांझमेरा, राजेश देसाई, मदनसिंह अटोदरिया के अलावा बाबू जीरावाला का नाम भी नई लॉबिंग के माध्यम से शामिल हुआ। हालांकि मजबूत दावा हॉल सिटी के दावेदारों का ही रहा बताया है।



अगले 10-15 दिन में स्थिति साफ



दक्षिण गुजरात के सभी जिलों व महानगर इकाई के लिए सुनवाई प्रक्रिया के समान ही मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ-भुज के लिए भी भाजपा सांगठनिक ढांचे के सिलसिले में सुनवाई इन दिनों जारी है। सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के सभी जिलों व महानगर इकाई के अध्यक्ष पद के दावेदारों की सूची पर अगले 8-10 दिन में प्रदेश संसदीय समिति के समक्ष चर्चा होगी और उसके बाद नए अध्यक्ष के नामों की स्थिति साफ हो जाएगी।





