24 वर्षों बाद दक्षिण गुजरात से पहली बार बना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

सीआर पाटिल ने ट्रैफिक कांस्टेबल से तय किया सांसद और प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर



CR Patil travels from traffic constable to MP and state president