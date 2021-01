धडल्ले से चल रहा हैं सुनहरे घी का काला कारोबार



- एक और डुप्लिकेट ब्रांडेड के घी के कारखाने पर छापा

- पैंकिग मटीरीयल समेत 18.98 लाख रुपए का सामान जब्त

- तीन महीनों में दो टन नकली घी बेचा, पांच गिरफ्तार, एक अन्य फरार

- Another duplicate branded ghee factory raided

- Seized goods worth Rs 18.98 lakh including packing material

- Two tons of fake ghee sold in three months, five arrested, another absconding