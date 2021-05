BLACK MARKETING REMEDESVIR : निजी अस्पताल की महिलाकर्मी और उसका पति पकड़ा गया



- अस्पताल के मेडिकल स्टोर से हासिल किए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे

- Black marketing of Remedesvir injection obtained from the hospital's medical store