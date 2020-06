murder : गुरुद्वारे के लंगर पर पुलिस को मिला हत्या का सुराग जानिए कैसे ?

crime in surat

मजदूरी के रुपयों के विवाद में की थी हत्या, पनास नहर में मिले शव की गुत्थी सुलझी, मृतक के दो साथी गिरफ्तार

Murder was done in dispute over wages, the dead body found in the Panas canal murder case solved, two of the deceased's companions arrested by khatodara police in surat