ब्रह्मभट्ट ने आधे घंटे में खाली कर दिया सरकारी बंगला !

सूरत पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति हुई थी तो उन्हें सरकारी आवास हासिल करने में दो महीने से भी अधिक समय लग गया था

When he was appointed as Surat Police Commissioner, it took more than two months to get government accommodation.