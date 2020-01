BRIBE : 90 हजार की रिश्वत लेते पीएसआई और उसका साथी गिरफ्तार

BRIBE: PSI and his partner arrested for taking bribe of 90 thousand IN SURAT

- जरी व्यापारी को धोखाधड़ी के मामले में नहीं फंसाने के लिए मांगे थे रुपए

Brocade traders were asked for money for not cheating in case of fraud in salabatpura