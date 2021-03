MURDER : दो भाइयों व उनकी पत्नियोंं पर बहनोई व रिश्तेदारों ने किया जानलेवा हमला

दो भाइयों व उनकी पत्नियोंं पर बहनोई व रिश्तेदारों ने किया जानलेवा हमला - एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर, परिवार की महिलाएं भी हुई जख्मी - किसी से प्रेम प्रकरण के चलते बहनोई कर रहा था तलाक की मांग - विवाद होने पर दोनों भाई परिजनों के साथ समझाने गए थे Brother-in-law and relatives attacked two brothers and their wives with deadly murder - One brother's death, second serious, family women also injured - Brother-in-law was seeking divorce due to love affair with someone .