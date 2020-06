RAPE : पति को मारने की धमकी देकर महिला से बहनोई ने किया बलात्कार

RAPE IN CHOWK BAZAR SURAT

- मोटरसाइकिल पर बिठा झाडिय़ों में ले गया था, आरोपी युवक गिरफ्तार

Brother-in-law raped woman by threatening to kill her husband in surat

Sitting on a motorcycle, was taken in bushes, accused youth arrested