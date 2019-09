budget 2020; बजट के लिए इस तरह शुरू होगी कवायद

सूरत. मनपा में आगामी दिनों में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट की कवायद शुरू होगी। कलेंडर वर्ष के अंतिम महीनों में जहां अधिकारियों पर चालू वित्त वर्ष के कैपिटल कामों को समय पर पूरा करने का दबाव होगा, नए बजट के लिए प्लानिंग पर भी फोकस करना होगा।

सामान्य परिस्थितियों में मनपा आयुक्त नए वित्त वर्ष के लिए जनवरी में ड्राफ्ट बजट पेश करते हैं। मनपा प्रशासन में ड्राफ्ट बजट की कवायद सितंबर-अक्टूबर में शुरू हो जाती है। विभागीय अधिकारियों को चालू वित्त वर्ष के लिए जहां संशोधित बजट पर कवायद करनी होती है, आगामी वित्त वर्ष के बजट में लिए जाने वाले प्रस्तावों का खाका भी तैयार करना होता है।

पिछले साल भी मनपा आयुक्त ने अक्टूबर के शुरू में सर्कुलर जारी कर वित्त वर्ष 2019-20 के ड्राफ्ट बजट के लिए प्रस्तावों पर काम करने की हिदायत दी थी। माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आगामी दिनों में सर्कुलर जारी हो सकता है। इसे लेकर अधिकारी पहले से तैयार हैं। सर्कुलर जारी होने के बाद अधिकारियों को पहले से चल रहे कामों को पूरा करने के साथ ही नए वित्त वर्ष के बजट में अपने विभाग के प्रोजेक्ट्स पर कवायद शुरू करनी होगी।

आयुक्त नए बजट के साथ चालू वित्त वर्ष का रिवाइज बजट भी सामने रखते हैं। इसे देखते हुए विभागवार जारी प्रोजेक्ट्स और छूट गए प्रोजेक्ट्स का खाका अधिकारियों को तैयार करना होगा। अधिकारियों की मानें तो कई विभागों में सर्कुलर जारी होने से पहले ही रिवाइज बजट के लिए बजट में शामिल किए गए प्रोजेक्ट्स की समीक्षा शुरू कर दी गई है।

