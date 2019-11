Surat News; सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

दमण. मोटी दमण माछीवाड से लेकर डॉक्टर शेरी तक डेढ़ किलोमीटर के विस्तार में 97 अवैध निर्माण कार्य (illegal constructions) को ध्वस्त कर सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। जिला प्रशासन के अनुसार मोटी दमण लाइट हाउस के पास से जंपोर लिंकरोड तक सरकारी जमीन पर जितने भी अवैध मकान हैं उनको पहले से नोटिस दिए गए थे। इसमें कुल 120 मकानों की सूची है। इसमें से कुछ लोगों को मामला न्यायालय में चल रहा है। जिला प्रशासन ने एक दिन पूर्व 97 घरों के बिजली के कनेक्शन काटे गए। शुक्रवार को सुबह जिला कलक्टर राकेश मिन्हास, उपकलक्टर चार्मी पारेख, तहसीलदार सागर ठक्कर, उपखंड पुलिस अधिकारी रजनीकांत अपनी टीम के साथ मोटी दमण के इस विस्तार में पहुंचे। पुलिस दल ने पहले सभी को घर खाली करने को कहा। जो घर खाली हो रहा था उसे को जेसीबी से ढहाया गया। एक के बाद एक जेसीबी ने मकानों को तोड़ दिया। पुलिस दल के साथ प्रशासनिक कार्रवाई चलती रही।

डेढ़ किलोमीटर में 8100 स्क्वायर मीटर जमीन

दमण प्रशासन ने बताया कि मोटी दमण समुद्र किनारे डेढ़ किलोमीटर के विस्तार में 97 अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। यह जमीन कुल 8 हजार 1 सौ स्क्वायर मीटर है। मोटी दमण समुद्र किनारे लिंक रोड बनाने के बाद इस जमीन की कीमत करोड़ों में है।

पुलिस आगे बढ़ती रही लोग पीछे हटते गए

अवैध निर्माण को तोड़ते समय घरों के सदस्य अपने घर के बाहर खड़े दिखाई दिए। पुलिस की जीप आगे बढ़ती रही और उनको पीछे धकेलने के बाद जेसीबी मकानों को ढहाती गई। सरकारी टीम आगे बढ़ती रही और लोग पीछे हटते गए।

टूटते घरों को देखकर पीडि़त परिवार रोते रहे

मोटी दमण में इसमें से कई घर वर्षों पुराने हो चुके थे। परिवारों ने मेहनत से अपने घरों को पीओपी सहित दीवारों पर रंगरोगन करने अच्छा बनाया था। जब घर टूट रहे थे तब उन पीडि़त परिवारों के आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। बार-बार पीडि़त परिवार आक्रोशित हो रहे थे, जिनको पुलिस द्वारा शांत किया जा रहा था।

घटनास्थल से जनप्रतिनिधि नदारद

जब घर टूट रहे थे उस समय लोगों की पीड़ा जानने के लिए दमण दीव सांसद लालूभाई पटेल सहित चुने हुए पार्षद तक मौके पर नहीं पहुंचे।

पीडि़त परिवारों के लिए शुरू किया शेल्टर हाउस

दमण जिला प्रशासन ने मोटी दमण सरकारी जमीन पर 97 अवैध निर्माण कार्य को तोड़ा है। प्रभावित परिवारों के लिए अस्थाई तौर पर मोटी दमण जेमपॉर पर शेल्टर हाउस बनाया गया है। जहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है।

