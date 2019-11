बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: चार गुना मुआवजा मिलने पर ही देंगे जमीन

बुलेट ट्रेन से प्रभावित होने वालों की बैठक में बोले डूंगरा के नागरिक

मुआवजे की राशि को लेकर प्रभावित किसानों एवं लोगों में नाराजगी



Citizens of Dungra said in the meeting of those affected by bullet train

Resentment among affected farmers and people about compensation amount