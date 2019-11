बुलेट ट्रेन: ग्रामीण मांग रहे जमीन का अधिक मुआवजा

दक्षिण गुजरात से होकर निकलेगी बुलेट ट्रेन

बुलेट ट्रेन के लिए हो रहे सर्वे का किया विरोध

झरोली, नगवास गांव के करीब डेढ़ सौ किसानों की जमीन जाने वाली है

किसान कह रहे बाजार कीमत से चार गुणा मुआवजा मिले, लिखित में चाहते हैं आश्वासन



