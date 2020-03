COVID-19 : बसें बन सकती हैं कोरोना संक्रमण के फैलाव का जरिया



- सिटी बसों में सेनेटाइजेशन तो दूर धुलाई भी नहीं

Buses can become spreading corona infection in surat

Sanitation in city buses is not even washed in surat