शिवशक्ति मार्केट से दुकान बंद कर फरार हुआ व्यापारी मुंबई से गिरफ्तार



- 45.88 लाख रुपए की धोखाधड़ी को लेकर दर्ज हुए थे तीन मामले

- Three cases were registered for fraud of Rs 45.88 lakh

- बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाला पडोसी गिरफ्तार