CYBER CRIME : व्यापारी ने पुलिस से एक कदम आगे रह कर बचाए 23.50 लाख रुपए

- केवाइसी के बहाने सूरत के व्यापारी का स्मार्ट फोन हेक कर ठग ने निकाल लिए थे 2.50 लाख रुपए, हरकत में आए व्यापारी ने पुलिस से एक कदम आगे बढ़ कर कुछ घंटो में न सिर्फ बैंक खाते के 21 लाख बचाए बल्कि 2.50 लाख भी हासिल कर लिए

- The thugs had withdrawn Rs 2.50 lakh by hacking the smart phone of a Surat businessman for KYC, the sworn businessman went one step ahead of the police and saved not only 21 lakh bank account in a few hours, also got 2.50 lakh .