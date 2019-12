BYE BYE - 2019 : कपड़ा बाजार में सबसे बड़ी चोरी के लिए याद रहेगा यह साल

- 2019 में सूरत में हुई प्रमुख अपराधिक घटनाएं

- मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन 2019 को लागू करना

- खटोदरा कांड, पुलिसकर्मियो की मारपीट में युवक की मौत

- Major criminal incidents in Surat in 2019

- Implementation of Motor Vehicle Act Amendment 2019

- Khatodara scandal, youth killed in police personnel fight