CA RESULT : कड़ी मेहनत और योग्य मार्गदर्शन ने गरीब विद्यार्थियों का सपना किया साकार

- गैरेज मजदूर, मिस्त्री, लूम्स मशीन वर्कर, रत्नकलाकार और अन्य तरह की छूटक मजदूरी कर परिवार का जैसे तैसे गुजारा करने वाले मजदूरों के बच्चे आज बन गए सीए

- ऑल इंडिया सीए फाइनल में 42वां स्थान हासिल करने वाले रोहित सिद्धा के पिता लूम्स मशीन के है मजदूर

कठोर परिश्रम या कड़ी मेहनत मनुष्य का असली धन होता है। बिना कठिन परिश्रम के सफलता पाना असंभव है। इस दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है सफलता उसी के कदम चूमती है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। यह बात सूरत के 18 विद्यार्थियों ने सार्थक कर दिखाई है। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर इन विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत और योग्य मार्गदर्शन पाकर आज सीए बन अपना और अपने परिवार का सपना साकार कर दिया है।

देश में लाखों ऐसे विद्यार्थी है जिन्हें आर्थिक परेशानी के चलते अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती हैं। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद फीस भरने की क्षमता नहीं होने पर इनके सपने अधूरे रह जाते हैं। आखिरकार ऐसे होशियार विद्यार्थी फिर मजदूरी कर अपना जैसे तैसे गुजारा करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को सपना अधूरा ना रह जाए इसलिए सीए रवि छावछरिया ने सीए स्टार का प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब होशियार बच्चों को नि: शूल्क सीए The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) के करीब 5 साल के कोर्स का मार्गदर्शन दिया जाता है। इस मार्गदर्शन में शुक्रवार को जारी हुए सीए फाइनल के परिणाम में 18 गरबी विद्यार्थियों ने पास होकर अपने और अपने परिवार का सीए बनने का सपना साकार कर लिया है। इन 18 विद्यार्थियों में से किसी के पिता सामान्य लूम्स कारखाना मजदूर, एंब्रोडरी मजदूर, रत्नकलाकार, गैरेज मजदूर, लारी चलाने वाले, टैक्सटाइल जॉब वर्क करने वाले, जरी मजदूर, किसान, मिस्त्री और ब्रोकर हैं।