CA RESULT : प्रेक्टिस ने दिलाया ऑल इंडिया में 3 स्थान : श्रृष्टि संघवी

- सूरत के 6 विद्यार्थियों सीए फाइनल के टॉप 50 में स्थान किया हासिल

सूरत के राजस्थानी विद्यार्थियों ने फिर एक बार सीए फाइनल CA FINAL में उच्चतम परिणाम हासिल कर शहर का नाम देश भर में रोशन कर दिया है। सूरत के 6 विद्यार्थी इंडिया टॉप 50 में स्थान हासिल करने में सफल हुए हैं। इनमें से 4 विद्यार्थी मूल राजस्थान निवासी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने मई में ली सीए फाइनल की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार सुबह वेबसाइट पर जारी किया। इस परीक्षा में सूरत के 6 विद्यार्थियों ने इंडिया टॉप 50 में स्थान हासिल किया हैं। श्रृष्टि संघवी ने 3, अरुण बोराना ने 32वां, अरहम पारख ने 37वां, सिद्धार्थ सहारिया ने 40वां, रोहित सिद्धा ने 42वां ओर गौरव राठी ने 45वां स्थान हासिल कर सूरत का नाम देश भर में चमका दिया हैं।