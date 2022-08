CA RESULT : सीए फाउंडेशन में भी अव्वल सूरत के विद्यार्थी

- सीए फाउंडेशन CA FOUNDATION में अक्षत बेरीवाल ने सबसे अधिक 354, खुशबू चौधरी ने 350 और समित परमार ने 345 अंक हासिल कर एक बार फिर शहर का नाम देशभर में चमका दिया

- विज्ञान वर्ग के कई विद्यार्थियों ने कॉमर्स वर्ग की ओर रुख कर सीए लक्ष्य की ओर हासिल की पहली सफलता

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) की ओर से ली गई फाउंडेशन CA FOUNDATION की परीक्षा में सूरत के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर साबित कर दिया है कि सूरत सीए का हब है। कक्षा में औसत रहने वाले कई विद्यार्थी सीए फाउंडेशन CA FOUNDATION में ऊंचे अंक हासिल कर अव्वल आए हैं। कई विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों ने कॉमर्स वर्ग अपनाकर सीए के लक्ष्य में प्रथम पड़ाव पास कर अन्य विद्यार्थियों के लिए निराशा छोड़ सफलता की ओर आगे बढ़ने का एक उदाहरण भी पेश किया हैं।