CAA AND NRC : सूरत में छिट-पुट पथराव, एक पुलिसकर्मी जख्मी

- सीएए व एनआरसी का विरोध, बंद के दौरान हिंसा - सूरत के लिम्बायत क्षेत्र में हुई घटना, जबरन दुकान बंद करवाने का प्रयास कर रहे थे युवक, पुलिस ने रोका तो किया पथराव - टीयर गैस सैल छोड़ कर खद़ेड़ा, कुछ युवकों को हिरासत में लिया, मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, हालात सामान्य - CAA and NRC protest, violence during bandh - Incident occurred in Limbayat area of Surat, youth trying to forcibly close shop, stone pelted by police - After leaving the Tier gas cell, Khadedha, some youths were detained, ad