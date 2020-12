ATM FRAUD : जानिए कैसे पार हुए केनरा बैंक के चार एटीेएम से 21 लाख रुपए ?

- अंतरराज्यीय मेवाती गिरोह के दो शातिर गिरफ्तार

- कैनरा बैंक के चार एटीएम से किए थे 21 लाख रुपए पार-

- Two vicious interstate Mewati gang arrested in surat

- Canara Bank ATM fraud of 21 lakh rupees in surat