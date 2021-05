कोरोना काल में धडल्ले से चल रहा था कप्पल बॉक्स कैफे !



- लोगों से शिकायत मिलने पर अमरोली पुलिस ने मारा छापा

- संचालकों समेत एक दर्जन युगलों को पुलिस चौकी पर ले गई

- Amroli police raided after receiving complaint from people

- Police took a dozen couples, including operators, to the checkpoint