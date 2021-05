Tocilizumab injection : नकली इंजेक्शन की आशंका में सोर्स की खोज में जुटी पुलिस, खाली वायल जब्त की

- टॉसिलीजुमैब इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला

- मेडिकल स्टोर संचालक समेत दो गिरफ्तार, एक अन्य हिरासत में

Two arrested, including 3000 medical store operators, another in custody

- Police in search of source in fake injection apprehension, seized empty violations