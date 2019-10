Surat Crime News; पूर्व सरपंच ने बालिका से किया बलात्कार, गर्भवती

करीब तीन माह से बालिका को डरा धमका कर आरोपी बलात्कार कर रहा था और गर्भवती होने पर यह मामला सामने आया।

For three months, the accused was raping and threatening the girl, and this case came up while pregnant.