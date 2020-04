covid19 in surat : बैंकॉक से लौटे युवक समेत दो के खिलाफ मामले दर्ज

lockdown in surat

- होम क्वारन्टाइन रहने की चेतावनी के बावजूद बाहर घूम रहे थे

Cases have been registered against two including the young man who returned from Bangkok.