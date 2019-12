DRUGS : 95.6 ग्राम प्रतिबंधित मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ दो को पकड़ा

SURAT NEWS :

९५.६ ग्राम प्रतिबंधित मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ दो को पकड़ा

- मुंबई से तस्करी कर लाते थे

Caught two with 95.7 grams of banned mephedrone drugs

- Smuggled from Mumbai