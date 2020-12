bank scam : 121 करोड़ के बैंक क्रेडिट घोटाले में सीबीआई के सूरत व नवसारी में पांच ठिकानों पर छापे

- टेक्सटाइल ग्रुप ने तीन साल तक बैंक क्रेडिट लेकर रुपए अन्य कारोबारों में लगाए और खाते एनपीए हो गए

CBI raids five locations in Surat and Navsari in 121 crore bank credit scam

- Textile Group took bank credit for three years and invested money in other businesses and accounts became NPA