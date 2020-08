पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई

वांसदा. कांग्रेस ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर उन्हें याद किया। वांसदा तहसील के आंबाबारी गांव में इस उपलक्ष्य में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें विधायक अनंत पटेल ने कहा कि स्व. राजीव गांधी ने ही सबसे पहले युवा नेतृत्व की बात की थी। उन्होंने युवाओं को भारत का भविष्य बताते हुए पार्टी में युवा नेतृत्व को हमेशा प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वांसदा तालुका पंचायत सीट पर 35 नौजवानों को युवा संयोजक का पद दिया जाएगा। यह युवा संयोजक स्थानीय समस्याओं के मुद्दे पर आंदोलन करेंगे क्योंकि यह सरकार आंदोलन से ही डरती है। उन्होने कहा कि हाल के दिनों में कांग्रेस में सबसे ज्यादा युवा विधायक चुनाव जीते हैं। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन युवा कंांग्रेस प्रमुख निकुंज गावित और राजीत पानवाला ने किया। इस मौके पर वांसदा तालुका पंचायत प्रमुख चंपाबेन कुंवर, पीयूष ढिम्मर, मनीष पटेल समेत कई लोग उपस्थित थे।

