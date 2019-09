Rail News: रंगरूप बदला, समस्याएं यथावत

वलसाड । वलसाड रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए आने वाले यात्रियों की गाडिय़ों को पुलिस द्वारा जब्त करने समेत रेलवे से जुड़ी कई समस्याओं के खिलाफ पार्षद उजेश पटेल ने स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन दिया है। वलसाड स्टेशन को पिछले दिनों नया रंग रूप दिया गया है। रेल मंत्री ने भी इसकी तस्वीरें अपने ट्वीटर पर शेयर की थी, लेकिन यात्रियों के लिए सुविधाओं की कमी बड़ी समस्या हैं।

यात्रियों को अपनी बाइक व मोपेड बाहर पार्क करना पड़ता है

इसमें सबसे प्रमुख स्टेशन पर टिकट लेने वाले यात्रियों को कुछ समय के लिए अपनी बाइक व मोपेड बाहर पार्क करना पड़ता है। पुलिस गाडिय़ों को जब्त कर हजारों रुपए का जुर्माना वसूल रही है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं वलसाड के कैलाश रोड की ओर रेलवे पटरी पर ट्रेन दुर्घटना में मरने वाले के शव को कपड़े में लाया जाता। स्टेचर भी नहीं होता है। इसके अलावा कैलाश रोड अंडरब्रिज के उपर से ट्रेन निकलने के दौरान नीचे खड़े लोगों पर ट्रेन से मैला गिरने की आशंका भी रहती है। इसे दूर करने के लिए वलसाड नगर पालिका के पार्षद उजेश पटेल ने स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने टिकट निकालने आए लोगों की गाडिय़ों को 15 से 30 मिनट तक पार्किंग सुविधा, कैलाश रोड अंडरब्रिज को पतरे से ढंकने की मांग की है। उजेश पटेल ने बताया कि रेल हादसे में मरने वालों के शव ले जाने के लिए शव पेटी रखी गई है, लेकिन वह भी प्लेटफार्म पर खुले में रखी जाती है। इसके लिए सही जगह नहीं है। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने एआरएम को भी आवेदन दिया है।

Must Read Related News:

वलसाड स्टेशन पर रेल टिकट के लिए उमड़ी भीड़

VALSAD NEWS: वलसाड रेलवे स्टेशन बन गया तालाब

खबर का असर- बारडोली और गंगाधरा स्टेशन के बंद बिजली उपकरण हुए चालू

Patrika Alert : वलसाड रेलवे रिजर्वेशन काउंटर बना दलालों का अड्डा

Western Railway has not only upgraded the 95 years old Valsad Railway Station, and enhanced its aesthetics. The passenger amenities have also been upgraded & improved. #WRKiSawari @drmbct @RailMinIndia @PiyushGoyalOffc pic.twitter.com/1aRb7Ua5DF