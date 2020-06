एक ही रजिस्ट्रेशन नम्बर पर सूरत व महाराष्ट्र के बीच चल रही थी दो बसें



- लिम्बायत पुलिस ने बसें जब्त कर तीन जनों को लिया हिरासत में

Two buses had same registration number in surat

Limbayat police seized buses and took three people into custody