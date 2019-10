kidnapping : रात में उठाया बच्चा,100 पुलिस वाले जुटे तलाश में तो सुबह छोड़ गया

surat news :

- अज्ञात अपहर्ता की खोज में जुटी पुलिस

- सूरत के परवत पाटिया क्षेत्र में हुई घटना

- why 2 year olds were kidnapped at night, left in the morning?

- Child picked up at night, 100 policemen leave in the morning in search

- Police in search of unknown kidnapper

- Incident in Parwat Patia area of Surat