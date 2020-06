CHORI : फिर एक फ्लैट से कैसे चोरी हो गए लाखों के जेवर ?



- निद्राधीन था परिवार, खिडक़ी की स्लाइड खोलकर घुसे चोर, सूरत के पोश इलाके सिटीलाइट में हुई घटना

CHORI OF 26 LAC IN SURAT - The family was sleeping, the thief entered from slider window, the incident occurred in Citylight area of Surat