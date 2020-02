Clash : दो महिलाओं समेत छह जनों ने क्यों पीएसआई से की धक्का-मुक्की ?



- त्रिकमनगर में नो पार्किंग को लेकर ट्रैफिक पुलिस व लोगों के बीच झड़प

- वराछा पुलिस ने दो महिलाओं समेत छह को किया गिरफ्तार



- Clash between traffic police and people over no parking in Trikamnagar

- Varachha police arrested six including two women