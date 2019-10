Cleanliness Drive News; वलसाड और वापी रेलवे स्टेशन पर सफाई में जुटे हाथ

वलसाड/वापी. गांधी जयंती के अवसर पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन एवं रेल प्रशासन ने वलसाड रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया । (Cleanliness only service campaign on Gandhi Jayanti) स्टेशन पर सुबह नेशनल इंग्लिश स्कूल के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक द्वारा ट्रेन और स्टेशन को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया। इसके साथ ही प्लेटफार्म नंबर एक और दो पर वलसाड विधायक भरत पटेल की अध्यक्षता में रैली निकाली तथा यात्रियों एवं रेलकर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। कार्यक्रम में वलसाड क्षेत्र प्रबंधक इंद्रराज मीणा, एओएम अन्नू त्यागी, स्टेशन प्रबंधक रमण लाल, यूनियन के मंडल अध्यक्ष प्रकाश सावरकर समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में वेस्टर्न यूनियन एम्प्लॉइज यूनियन वलसाड के सचिव हुसैन बेलिम, रोबिन, जयेश पटेल, मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक गणेश जाधव, मुख्य निरीक्षक निरंजन यादव समेत अन्य लोगों ने योगदान दिया।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउन्डेशन ने देशव्यापी स्वच्छ रेल-स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर के 356 स्टेशनों पर सफाई की। वापी स्टेशन पर इसकी शुरुआत वलसाड सेक्टर संयोजक सुरेश सोलंकी द्वारा की गई। निरंकारी सेवादल के शैलेश सोलंकी के नेतृत्व में निरंकारी भक्तों ने स्टेशन पर झाड़ू -पोता किया और पानी से धुलाई की। इस दौरान स्टेशन पर गंदगी न करने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन मैनेजर, रेलवे स्टेशन स्टाफ, नगर पालिका सदस्यों की भी मौजूदगी रही।





