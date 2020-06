पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर भड़की कांग्रेस

वलसाड. पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा वृद्धि को लेकर पूरे देश में लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। पूरे दक्षिण गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जगह-जगह प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। कई जगहों पर साइकिल, बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी के साथ रैली निकाली।

साइकिल रैली निकालकर किया विरोध

वलसाड में यूथ कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर पेट्रोल और डीजल में दाम वृद्धि का विरोध किया और मामलतदार कार्यालय में ज्ञापन दिया। लॉकडाउन के कारण लोगों की आय कम हो गई और दूसरी तरफ रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। इससे महंगाई की मार से परेशान लोगों की कमर ही टूट रही है। सोमवार को वलसाड में यूथ कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर तेल के दाम बढ़ाने का विरोध किया और ज्ञापन देकर दाम करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कच्चा तेल इतना सस्ता हो गया है कि यदि 50 रुपए प्रति लीटर भी सरकार बेचे तो भी लाभ होगा। लेकिन सरकार जनता की जेब काटकर अपनी तिजोरी भर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि तेल के दाम बढऩे का असर जीवन जरूरी सामानों के दाम पर भी पडऩे से लोगों की दिक्कत और बढ़ेगी। लिहाजा सरकार को तेल के दाम जल्द से जल्द कम करना चाहिए।

India is facing myriad challenges including Corona, unemployment & economic crisis. Ppl are suffering. #RahulGandhi ji had given two important suggestions to Govt that a package like NYAY yojna & a package to help MSME shd be given. Ppl will benefit if Govt accepts these demands. https://t.co/xehKSoJcyW