Surat NEws; गुजरात में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस में उबाल

कांग्रेस ने निकाली जनवेदना रैली

युवाओं को रोजगार देने सहित कई मांगों का ज्ञापन सौंपा

भाजपा पर हिटलरशाही चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो हालात और खराब हो सकते है

