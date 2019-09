Father Of Nation birthday News; कांग्रेस दांडी से शुरू करेगी गांधी संदेश यात्रा

नवसारी. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से नवसारी के दांडी से गांधी संदेश यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा की अध्यक्षता में शुरू होने वाली इस यात्रा में अहमद पटेल और राजीव सातव भी जुड़ेंगे। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी की जन्मस्थल पोरबंदर एवं आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण घटना के साक्षी दांडी से शुक्रवार को बाइक पर गांधी संदेश यात्रा कांग्रेस निकालेगी। कांग्रेस के अनुसार अंग्रेजी शासन के खिलाफ गांधीजी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के माध्यम से लड़ाई लड़ी। आज भी ऐसी ही स्थिति है। मोटर परिवहन एक्ट, सिंचाई का कानून, जमीन अधिग्रहण कानून, भ्रष्टाचार, शोषण असमानता आदि मुद्दों के खिलाफ फिर से आजादी की लड़ाई लडऩे की जरूरत है। जिसकी शुरुआत कांग्रेस गुजरात से करने जा रही है। दांडी के नमक सत्याग्रह स्मारक पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद गांधी संदेश यात्रा शुरू होगी। जो दांडी से निकलने के बाद पूरे नवसारी शहर में घूमेगी और शाम 40 किमी की यात्रा पूरी कर सूरत की ओर आगे बढ़ेगी। दो अक्टूबर को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचकर यात्रा संपन्न होगी।

Related News;

कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम पूरे सप्ताह आयोजित करेगी कार्यक्रम, यहां जानिए किस तरह का होगा आयोजन

72 करोड़ की लागत से दांडी में साकार हो रहा गांधी स्मारक

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बाद दुनिया को लुभाएगा दांडी

नगर पालिका में विद्यार्थियों के लिए स्पर्धा

वापी. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वापी नगरपालिका भी स्वच्छता ही सेवा के तहत कई कार्यक्रम चला रही है। गुरुवार को नगर पालिका सभागार में चित्रकला और निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इसमें 10 सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इसमें भाग लिया। बाद में सभी विजेताओं को नगर पालिका की ओर से पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। नगर पालिका द्वारा लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता के लिए रोजाना अलग-अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

Related News;

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह के कार्यक्रमों पर चर्चा

#150YearsOfGandhi | Many Gandhis on our screens



"How do those born after 1948 perceive Gandhi? Is he still a Mahatma? ...Is his crusade for non violence still relevant, or is it now a mere slogan for politicians?"



(Ratnottama Sengupta writes)https://t.co/cmhiFCAzxN