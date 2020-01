Valsad News; कर्ज में डूबने पर बीमा पाने के लिए रची साजिश

वलसाड. पारडी के जय जलाराम ज्वैलर्स में 30 दिसंबर को हुई चोरी का मामला पुलिस ने सुलझा दिया है। इसके अंतर्गत कर्ज में डूबे ज्वैलर्स ने ही चोरी की झूठी कहानी गढ़ी थी।

जानकारी के अनुसार क्षेत्र के पारसी स्ट्रीट के जय जलाराम ज्वैलर्स दुकान के मालिक दिलीप पारेख ने 30 दिसंबर को पारडी थाने में डेढ़ करोड़ से ज्यादा की चोरी का मामला दर्ज करवाया था। उसने बताया कि वह 26 दिसंबर से परिवार के साथ बाहर था। बड़ी चोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस उपाधीक्षक सुनील जोशी और वलसाड पुलिस उपाधीक्षक एमएन चावड़ा की निगरानी में जांच शुरू की। इस दौरान सामने आया कि दिलीप पारेख का धंधा तीन साल से बहुत मंदा चल रहा है, जिसके कारण उसके ऊपर कर्ज बढ़ गया था। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने साजिश रची और इससे पूर्व सितंबर में दुकान और माल सामान का करीब दो करोड़ का बीमा करवाया था। 26 दिसंबर को वह बाहर जाने के लिए निकला और उससे पहले स्वयं ही दुकान में सारा सामान बिखेर दिया। सारे आभूषण उसने तिजोरी से निकालकर दूसरी जगह रख दिए। इसके बाद दुकान के ऊपर मकान की खिडक़ी की ग्रिल तोडक़र अंदर आने का रास्ता बनाया। परिवार के साथ बाहर चले जाने पर भी उसे कुछ आशंका हुई तो पूर्व में काम कर चुके नौकर नवीन पटेल को वाट्सअप कालिंग की और अपनी परेशानी बताकर अपने घर भेजा। जहां उससे खिडक़ी तोडऩे समेत कई काम करने को कहा। इसके बाद नवीन घर पहुंचा और वहां खिडक़ी तोड़ी, अंदर शराब की बोतल और चार ग्लास रख दिए। बाद में वह सीसी कैमरे की डीवीआर भी ले गया। बाद में 30 दिसंबर को घर लौटने पर दिलीप पारेख ने दुकान में चोरी होने की सूचना दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को शुरू में ही ज्वैलर्स की कहानी में शंका हुई थी। जांच के दौरान ज्वैलर्स परिवार के सभी सदस्यों के कॉल रिकार्ड, आर्थिक स्थिति समेत अन्य पहलुओं की जांच पड़ताल की गई। जिसके बाद ज्वैलर्स से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सारा राज उगल दिया और बताया कि चोरी की शिकायत झूठी है। इस बारे में प्रेस कान्फ्रेन्स में जानकारी देते हुए एसपी सुनील जोशी ने बताया कि शिकायत पर शुरू से ही शंका थी। फरियादी ने तीन जनवरी तक दुकान बंद रखने की सूचना लगा रखी थी, लेकिन 30 दिसंबर को ही लौट आया। डीवीआर का वायर भी चाकू से काटा गया था। उसने डेढ़ करोड़ का बीमा भी उतरवाया था। जिसके बाद आगे जांच बढ़ी तो सच्चाई सामने आ गई।

Must Read Related News;

लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, एक नाबालिग निरूदध

खतरनाक थे उसके इरादे, पकड़ा गया

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की बढ़ी मुश्किल, कार एक्सीडेंट मामले में FIR दर्ज

शर्मनाकः कम नंबर लाने पर छात्रा को मुंह काला कर स्कूल में घुमाया, केस दर्ज

Meeting has been held with AROs SP & Police officers of 26 Valsad constituency regarding Law & Order. #Valsad @pkumarias @CEOGujarat @CKharsan pic.twitter.com/otCMc6LSvW