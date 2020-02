REAL HERO : किनारे पर भीड़ थी, नदी में डूब रही थी महिला और बच्ची, वो वर्दी में ही कूद पड़ा

real hero of surat

- नाइट ड्यूटी कर घर लौट रहा था ट्रैफिक पुलिस का बहादुर कांस्टेबल, दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल कर लिया दम, कचरा एकत्र करते गहरे पानी में चली गई थी मासी और भांजी, वर्दी का मान बढ़ाने वाले का पुलिस आयुक्त ने किया सम्मान

- The brave constable of the traffic police was returning home after doing night duty, took out both of them safely, Maasi and her niece went into deep water collecting garbage in tapi river, the Commissioner of Police honored the man of uniform.