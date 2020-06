CANARA BANK : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दखल के बाद आरोपी कांस्टेबल निलंबित

- सूरत पत्रिका में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद दिल्ली से लेकर सूरत प्रशासन हरकत में - काली पट्टी लगा, विरोध जता रहे कर्मचारियों को पुलिस आयुक्त ने दिया सुरक्षा का भरोसा - सारोली स्थित केनरा बैंक में पुलिसकर्मी द्वारा महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता का मामला - Delhi to Surat administration in action after news was published prominently in RAJASTHAN PATRIKA surat - cp surat gives security assurance to employees who are protesting - Case of indecency with female employee of bank by policeman